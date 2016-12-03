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Hırsızlık şebekesi son işinde suçüstü yakalandı

Kahramanmaraş’ta çeşitli tarihlerde hırsızlık olayına karışan şebeke, son işinde suçüstü yakalandı.


03 Aralık 2016 14:20

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün gece Yavuz Selim Mahallesi Karacabey Caddesi üzerinde bulunan ikametten hırsızlık olayı gerçekleştiren şebeke üyelerini tespit ederek, kullandıkları 03 PA 659 plakalı otomobili takibe aldı. Gaziantep yolu üzerinde polis ve hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Hırsızların kullandığı otomobili yakalayan polis, oto içerisinde bulunan A.K. (23), C.S. (22) ile Ö.K.’yi (28) gözaltına aldı.

Oto içerisinde arama yapan polis, 20 adet cep telefonu, 2 adet diz üstü bilgisayar, 5 adet tablet, 1 adet panzut hoparlör, 5 adet kol saati, poşet içerisinde 107 TL bozuk para ve telefon malzemeleri ele geçirdi. Hırsızlık şüphelileri emniyette yapılan ilk sorgusunda; Yavuz Selim Mahallesi Karacabey Caddesi üzerindeki ikametten 2 adet cep telefonu, Egemenlik Mahallesi’nde yer alan işyerinden 18 adet cep telefonu, 2 adet oto teybi, laptop, tablet ve çeşitli ses sistemi ürünleri, Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otodan 1 adet panzut hoparlör çaldıklarını itiraf etti. Değişik tarihlerde hırsızlık olayına karışan A.K., C.S. ile Ö.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Etiketler: Hırsızlık şüphelileri, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü


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