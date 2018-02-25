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Hırsızlık yaptıktan 2 buçuk saat sonra kavgaya karışınca yakalandı

Kağıthane’de bir iş yerine girerek dizüstü bilgisayar çalan şüpheli, olaydan yaklaşık 2 buçuk saat sonra karıştığı bir kavgada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık yaptıktan 2 buçuk saat sonra kavgaya karışınca yakalandı

25 Şubat 2018 21:12
Hırsızlık yaptıktan 2 buçuk saat sonra kavgaya karışınca yakalandı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün saat 01.20 sıralarında Kağıthane’deki bir yayın kuruluşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayın kuruluşuna giren bir şahıs, tornavida ve bıçak kullanarak iş yerindeki bir odaya girdi. Hırsız odadaki dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Bilgisayarın çalındığını fark eden çalışan Ahmet Hamdi Çiçek, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda eşkalini belirleyen ekipler, hırsızın Ferit Ö. olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, olaydan 2 buçuk saat sonra hırsızlık olayının yaşandığı iş yerine yakın bir yerde kavga çıktığı ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine giden ekipler, kavgaya karışan şahıslardan birinin iş yerine giren Ferit Ö. olduğunu fark etti. Bunun üzerine şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Büroya getirilen şüpheli ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Doğan Can Cesur
 

 

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