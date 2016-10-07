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Hırvatistan, Kosova'yı farklı mağlup etti

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan, Kosova'yı 6-0 mağlup ederken, İzlanda ise Finlandiya'yı 2-1 yendi.

Hırvatistan, Kosovayı farklı mağlup etti

07 Ekim 2016 00:05

Türkiye - Ukrayna maçının dışında grupta Kosova ile Hırvatistan Loro Boriçi'de karşılaştı. Konuk ekip, 6, 18 ve 35. dakikalarda Mario Mandzukic'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 68. dakikada Matej Mitrovic, 83. dakikada Ivan Perisic ve 90. dakikada Nikola Kalinic'in golleriyle Hırvatistan rahat bir galibiyet elde etti.
İzlanda ise Finlandiya karşısında ilk yarıyı 2-1 yenik tamamlarken, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

İzlanda'nın gollerini 37. dakikada Kari Arnason, 90+1. dakikad Alfred Finnbogason ve 90+3. dakikada Ragnar Sigurdsson attı. Finlandiya'nın sayılarını ise 21. dakikada Teemu Pukki ve 39. dakikada Robin Lod kaydetti.
Grupta oynanan maçların ardından Hırvatistan 4 puanla 1. sırada, aynı puana sahip İzlanda ise 2. sırada yer aldı. 2'şer puanlı Türkiye ve Ukrayna ise 3. ve 4. sıraya adlarını yazdırırken, Finlandiya ise 1 puanla 5., Kosova ise aynı puanla sonuncu sırada yer aldı. 


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