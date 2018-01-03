Hizan'da patlayıcı madde bulunarak imha edildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada "Hizan ilçesi Balga Mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 3 Ocak 2018 günü Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10’uncu Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş olup, bulunan malzemeler Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkının da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.