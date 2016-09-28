Olay, 21.45 sıralarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre 155 polis imdat hattına bir şahıs tarafından raylar üzerinde bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Harekete geçen polis ekipleri merkez Meram İlçesi Alay Caddesi üzerinde bulunan Konya Tren Garı’na gelerek güvenlik önlemleri nedeniyle boşalttı. Yapılan arama sonucunda Tren Garı’nda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken İstanbul-Konya seferi yapan hızlı tren Pınarbaşı mevkiinde durduruldu.

Polisin dikkati sayesinde şüpheli yakalandı

Polis ekipleri ihbarı yapan numaranın sahibi Fatma K.’ya ulaştı. Fatma K.’ya ulaşan ekipler numarayı oğlu Yasin A.’nın kullandığını tespit etti. Polis ihbarı yapan Yasin K.’ya ulaşmak için gidebileceği adreslere giderek Yasin A.’yı bulmak için çalışma başlattı. Gar etrafından geniş güvenlik önlemi alan polis bir şahsın hareketlerinden şüphelenerek kimlik sordu. Polisin dikkati sayesinde şahsın ihbarı yapan Yasin A. olduğu öğrenildi. Yasin A. polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İhbarın asılsız olmasının anlaşılmasından sonra tekrar hareket eden İstanbul-Konya seferini yapan hızlı tren yaklaşık 2 saat sonra gara geldi. Tren Garı giriş çıkışlara açıldı.

Mustafa Beşer