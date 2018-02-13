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Hizmet birimlerine özel poliçe indirimi geliyor

Tur Assist, anlaşmalı olduğu çekici firmalarına ait araçların kasko, trafik ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortalarını ortak bir havuzda toplayarak poliçelerinde indirim sağlayacağını duyurdu.

Hizmet birimlerine özel poliçe indirimi geliyor

13 Şubat 2018 14:50

Ürün ve hizmetleriyle çözüm ortağı olduğu kurumların ve kurum müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırma amacıyla faaliyet gösteren Tur Assist, hizmet birimlerine özel avantajlar sunmaya devam edildiğini duyurdu. Türkiye’de asistans sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan Tur Assist, anlaşmalı olduğu çekici firmalarına ait araçların kasko, trafik ve üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortalarını ortak bir havuzda toplayarak poliçelerinde indirim sağlayacak.

Yüzde 30 ek indirim fırsatı

Açıklamaya göre uygulamadan faydalanmak isteyen hizmet birimleri, diledikleri zaman indirimli olarak poliçe satın alabilecek ve yüzde 30’a varan ek indirim fırsatından da yararlanabilecek.
 

 

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