Hollywood'da Türkan Şoray'a iki ödül birden

Los Angeles'ta gerçekleşen Asya Dünyası Film Festivali'nde özel gösterimi yapılan Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un romanından beyaz perdeye aktarılan 1977 yılı yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi ile Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'a iki ödül birden verildi. Ödül töreninde Şoray'a “Sinema Mirası Altın Kar Leoparı Ödülü” ve “Cengiz Aytmatov Kültür Geliştirme Ödülleri” verildi.

Filmi izlemeye gelenler arasında Kırgızistan Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbaeva, Kırgızistan ABD ve Kanada Büyükelçisi Kadyr Toktogulov, Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Aylin Şenyüz Eleveld, Kazakistan fahri konsolosu ve aynı zamanda film yönetmeni olan Gia Noortas ve Türk Havayolları Los Angeles Genel Müdürü Ersin Engin bulundu.

“Çınar” filmi de festivaldeydi

Festivale katılan bir diğer film olan ve 55'inci Antalya Film Festivali'nde de ödül almış Çınar filminin yönetmeni Mustafa Karadeniz, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin gösteriminden önce İHA mikrofonuna yaptığı konuşmada, Kars'ta çekimlerini yaptıkları Çınar filmine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını açıkladı. 50 ülkeden 900 filmin başvurduğu festivalde gösterime hak kazanan 22 film arasına girdiklerini ifade eden Karadeniz, Türk Sinemasında önemli bir yer tutan böyle bir filmin ve diğer Türk yapımlarının ABD'de gösterilmesinin sektör için çok önemli olduğunu ifade etti.

“Kırgızistan'ın en iyi markası Aytmatov'dur”

Filmin gösteriminden önce konuklara hitap eden Kırgızistan Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunbaeva, “Cengiz Aytmatov, ülkemin en iyi markasıdır” değerlendirmesinde bulunurken, ulus olarak böyle bir yazara sahip olmanın bir zenginlik olduğunu ifade etti. Otunbaeva, “Türkiye ile çok yakınız. Ortak tarih, kültür ve dine sahibiz. Cengiz de Türkiye'ye çok yakındı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Aylin Şenyüz Eleveld ise filmin kendi çocukluğu ve geçmişinde çok güzel izler bıraktığını belirterek “Tekrar burada bu filmi izlemek büyük mutluluk. Herkese geldiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Şoray'a iki ödül birden

Filmin gösteriminin ardından konuklara konuşan festivalin organizasyonunda yer alan Meral Duran filmin Türkiye'de en ikonik filmlerden biri olduğunu ve filmi burada sergilemekten çok mutlu olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Türkan Şoray'a Sinema Mirası Altın Kar Leoparı Ödülü ve Cengiz Aytmatov Kültür Geliştirme Ödülleri verildi.

Türkan Şoray'dan video mesajı

Türkan Şoray törene katılamadığı için ödülleri Şoray adına Eleveld ve Duran'ın kabul etmesinin ardından Türkan Şoray'ın teşekkür mesajı yayınlandı. Mesajında Şoray festivale katılamadığı için üzüntüsünü dile getirerek “En sevdiğim filmim olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın gerçek mimarı Cengiz Aytmatov'un bu festivalde anılması ve adına verilen ödülün bana layık görülmesi beni son derece onurlandırdı” dedi. Şoray ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın filmin gösterimi ve Türk Sineması'nın Hollywood'da tanıtılması için gösterdikleri katkılara da ayrıca teşekkür etti.

Festival, 1 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu