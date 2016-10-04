Lohan, "Daha önce ziyaret ettim, bugün buraya tekrar geldim. Biz sanatçılar sosyal medya kullanarak Suriye’de yaşanan drama dikkat çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli bir aileyi ziyaret eden ve tekrar ziyaret edeceğine dair söz veren Hollywood’un ünlü yıldızı Lindsay Lohan, sözünü tuttu. Lohan, Sultanbeyli’ye gelerek Suriyeli aileyi tekrar ziyaret etti. Hollywood yıldızına ziyareti sırasında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin eşlik etti. Ailenin küçük kızı Hela’ya sarılan Lohan, duygusal anlar yaşadı. Muhammed Hüseyin ve çocuklarıyla uzun süre sohbet eden Lohan, çocuklara sık sık sarıldı. Daha önceki ziyaretinde tekrar geleceğine ve hediyeler getireceğine söz veren ünlü yıldız, çocuklara yanında getirdiği hediyeleri verdi. Gazetecilerin parmağındaki yarayı sorması üzerine Lohan, geçirdiği bir kaza sonucu parmağından yaralandığını ve canının çok acıdığını söyledi. Suriyeli ailenin hayat hikayesini dinlerken duygu dolu anlar yaşayan ünlü yıldız, “Daha önce ziyaret ettim, bugün buraya tekrar geldim. Biz sanatçılar sosyal medya kullanarak Suriye’de yaşanan drama dikkat çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye geliş hikayesini anlatan Muhammed Hüseyin, “Evim bombalandı. İki ayağım ve bir elim incindi. İki ay boyunca Suriye’de ameliyat oldum. Orada asıl yapılması gereken ameliyatlar yapılamadı, sonra Türkiye’ye geldim. Sınırlar açıktı. Kahramanmaraş’a geldim. İki bacağımdan da ameliyat oldum. Sol bacağımda yara çok fazla var. Oradan birkaç tane daha ameliyat olmak zorunda kaldım. Maraş’ta 2 yıl kaldım. Sonra İstanbul’a geldim. İstanbul’a gelmekteki amacım aslında Almanya’ya gitmekti. Orada kardeşim var. Orada ameliyatlarımı olma ihtimalim çok yüksekti. Sonra Sultanbeyli’ye geldim. Burada Halil Akıncı Bey bize çok yardım etti” dedi.

Lindsay Lohan, Suriyeli aileyi ziyaretinin ardından Sultanbeyli Belediyesi’ni ziyaret etti. Lohan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile makamında bir süre sohbet etti. Ünlü yıldız daha sonra buradan ayrıldı.