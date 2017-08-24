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Hong Kong’da ölü sayısı 12’ye yükseldi

Çin’in güneyinde bulunan Hong Kong kentinde etkili olan tayfunda ölü sayısının 12’ye yükseldiği belirtildi.

Hong Kongda ölü sayısı 12ye yükseldi

24 Ağustos 2017 12:36

Hong Kong kentinde etkili olan Hato tayfunu 12 kişinin ölümüne, 153 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yetkililer, Hong Kong'un Macau bölgesinde yüzlerce insanın tehlike altında olduğunu, tayfunun saatteki hızının 200 kilometreye ulaştığını açıkladı. Tayfun bölgesinde binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Tayfun nedeniyle oluşan yağmur, ağaçları yerinden söken şiddetli rüzgar ve bazı yerlerde yollara taşan büyük dalgalar yüzünden birçok insan tahliye edildi. Bölgede elektrik ve sular kesildi. Meydana gelen su taşkınları nedeniyle bazı insanlar sokaklara girebilmek için kano kullandı. 

Etiketler: hong kong, tayfun


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