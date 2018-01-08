Hopi, 2017 alışveriş istatistiklerini açıkladı

Mobil sadakat uygulamaları Türkiye'de sektörünün önemli uygulamalarından Hopi, Türkiye'nin 2017'deki alışveriş istatistiklerini açıkladı. Verilere göre; 2017'nin en fazla satın alınan ürünü ayakkabı oldu. Ayakkabıdan sonra pantolon ve tişört geldi. 2017'de en fazla alışverişi erkekler yaptı. Tüm yaş gruplarında en fazla alışverişi ise 36-45 yaş arasındaki erkekler gerçekleştirdi. Tüm alışverişlerin neredeyse yarısı (yüzde 42) 36-45 yaş grubu tarafından yapıldı.

2017'de en çok tercih edilen renk yüzde 46 ile siyah oldu. Siyahın ardından lacivert ile mavi geldi. Turuncu ise 2017'nin en az tercih edilen (yüzde 1) rengi oldu. Üst giyimde en çok (yüzde 50) uzun kollu ürünler tercih edildi. Kıyafet tarzlarına göre Türkiye'nin tercihi 'casual' oldu. Satılan ürünlerin yarısını casual tarzı ürünler oluşturdu. Klasik giyim yüzde 23, 'smart casual' ise yüzde 14 ile en çok tercih edilen diğer tarzlar olarak dikkat çekti. Ayakkabılarda topuklarına göre en çok tercih edilenler düz ayakkabılar olurken 100 kişiden 7'si yüksek topukluları tercih etti.

En çok alışveriş yapan iller şaşırtmadı

Tüm alışverişlerin 3'te 1'i (yüzde 33) İstanbullular tarafından gerçekleştirildi. 2017'de en çok alışveriş yapan diğer iller ise sırasıyla Ankara (yüzde 9) ve İzmir (yüzde 8) oldu. Marmara Bölgesi'nde en çok alışverişi İstanbul'dan sonra Bursa, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara ve Konya, Ege Bölgesi'nde İzmir ve Denizli, Akdeniz Bölgesi'nde Adana ve Antalya, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Samsun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı ve Elazığ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Gaziantep ve Diyarbakır yaptı.

Alışveriş yapılan gün ve saatler

Alışverişlerin çoğu 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yıl boyunca en çok Pazar günleri alışveriş yapıldı. 2017'deki tüm alışverişlerin yüzde 22'si Pazar günleri gerçekleştirildi. Pazar gününün ardından en çok alışveriş yapılan gün Cumartesi oldu. Hafta içinin en çok alışveriş yapılan günü ise Çarşamba oldu. Ay bazında en fazla alışveriş Aralık ayında gerçekleşti. En az alışveriş ise Şubat (yüzde 6) ayında yapıldı.

Sadece Rize ve İzmir'de kadınlar önde

Alışveriş alışkanlıkları il ve cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde kadınların erkeklere oranla en çok alışveriş yaptığı il Rize oldu. Rize'nin ardından kadınların erkeklerden daha fazla alışveriş yaptığı tek il ise İzmir. Kadınlarla erkeklerin neredeyse aynı oranda alışveriş yaptığı iller; İstanbul, Ankara ve Bursa oldu. Diğer illerde ise erkekler kadınlara göre daha fazla alışveriş yaptı.

Kozmetik alışverişi Aralık'ta yapıldı

Kozmetik alışverişlerinin çoğu Aralık ayında gerçekleşti. Aralık ayı dışında en çok makyaj seti, fondöten ve ruj Ekim ayında, en çok nemlendirici Mayıs ayında, en çok oje Şubat ayında, saç boyası ise Kasım ayında alındı. Kozmetik dışındaki ürün tercihleri de aylara göre farklılık gösterdi. En çok ayakkabı, elbise ve plaj ürünü Haziran'da, en çok çanta Eylül'de, en çok elektronik eşya Aralık'ta, en çok takım elbise ve bebek-çocuk ürünleri Ağustos'ta, en çok abiye Temmuz'da satıldı.

Paracıklarını 80'e katladı

Paracıklarını en verimli şekilde kullanan müşteri, paracıklarını Beymen'de 80'e katlayarak harcadı. Hopi'yi en çok kullanan kişi, 3 ayrı şehirdeki 17 ayrı mağazada 378 işlem yaptı. Kullanıcıların yüzde 58'i alışverişlerini sadece bir mağazada, yüzde 42'si ise birden fazla mağazada gerçekleştirdi. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 30'u ise sadece bir markadan alışveriş yaptı. Mağazalarda yapılan alışverişlerde Hopi'sini kullananların yüzde 51'i işlemlerini iOS tabanlı mobil cihazlarından, yüzde 49'u ise Android tabanlı cihazlarından gerçekleştirdi. Online alışverişlerin ise yüzde 61'i iOS tabanlı mobil cihazlardan yüzde 38'i ise Android tabanlı mobil cihazlardan yapıldı.