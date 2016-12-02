Bupiliç Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı olarak tarım ve hayvancılıkla iç içe bir ticari hayat sürdüren Faruk Kula, çeşitli ülkelerde başlayan kuş gribi vakalarının Türkiye'ye etkisini değerlendirdi. Başkan Kula, "Türkiye'de son 3 yıldan bu yana salma tavuk adı altında, özgür tavuk adı altında hiç bir kaydı olmadan bireysel olarak yapılan tavukçuluk sektörü oluşmaya başladı. Bunların bio güvenliği yoktur. Maalesef bunlar ciddi rakamlara ulaştılar. Biz üst birliklere ve bakanlığa ilettiğimizde, çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını gördük. Ancak, bugün işletmelerin tamamı kuş gribinden etkilendiği için bio güvenlik tedbirlerini fazlası ile almıştır. Türkiye'yi bekleyen tehlike yer tavukçuluğu adı ile yapılan işlerdir, bunlarda bio güvenlik yoktur" dedi.

Başkan Kula, son ihracat durumu hakkında bilgi vererek "Irak'ta, İran'da, Hindistan'da, Macaristan'da, Fransa'da bir çok ülkede kış mevsimi ve göçlerden dolayı kuş gribi kendini gösteriyor. Ülkemizdeki üreticileri bio güvenlik tedbirlerini çok yükseltmeleri lazım. tetikte olmaları lazım. Bu ülkemizde de var olabilir, bu herhangi bir çiftliğe geldiğinde bunun sıçraması kolay oluyor. Irak'a yaptığımız ihracat normal şartlarda 200 TIR iken, kuş gribi neticesinde 330 TIR'a yükseldi" şeklinde konuştu.

Yumurta fiyatlarına da değinen Kula "Türkiye'de yumurta üretilmesi imkansız hale gelirken, bu olaylar neticesinde yumurta fiyatları da kendine geldi. Bu fiyatlar böyle sürerse, üreticiler 2 yılın yaralarını sararlar. Ülkemizde böyle bir şey olmadan bu kışı atlatırsak Türkiye'de yumurta üretimine devam edilir" şeklinde sözlerini tamamladı.



Taşkın Sarıca