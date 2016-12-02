Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Hortlayan kuş gribi Türkiye'ye yaradı, ihracat arttı

Hortlayan kuş gribi Türkiye'ye yaradı, ihracat arttı

Kış mevsiminin gelmesi ile başta İran olmak üzere çeşitli ülkelerde adeta hortlayan kuş gribi salgını karşısında önlem alan yerli beyaz et şirketleri, kuş gribinin yaşandığı ülkelerle olan ihracatını arttırdı. Bupiliç Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, şirketlerde denetim ve önlemlerin en üst seviyede olduğunu ancak 'Gezen Tavuk' adı altında yapılan denetimsiz tavukçuluğun tehlike saçtığını söyledi.

Hortlayan kuş gribi Türkiyeye yaradı, ihracat arttı

02 Aralık 2016 09:45
Hortlayan kuş gribi Türkiye'ye yaradı, ihracat arttı - Tıkla İzle

Bupiliç Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği Başkanı olarak tarım ve hayvancılıkla iç içe bir ticari hayat sürdüren Faruk Kula, çeşitli ülkelerde başlayan kuş gribi vakalarının Türkiye'ye etkisini değerlendirdi. Başkan Kula, "Türkiye'de son 3 yıldan bu yana salma tavuk adı altında, özgür tavuk adı altında hiç bir kaydı olmadan bireysel olarak yapılan tavukçuluk sektörü oluşmaya başladı. Bunların bio güvenliği yoktur. Maalesef bunlar ciddi rakamlara ulaştılar. Biz üst birliklere ve bakanlığa ilettiğimizde, çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını gördük. Ancak, bugün işletmelerin tamamı kuş gribinden etkilendiği için bio güvenlik tedbirlerini fazlası ile almıştır. Türkiye'yi bekleyen tehlike yer tavukçuluğu adı ile yapılan işlerdir, bunlarda bio güvenlik yoktur" dedi.

Başkan Kula, son ihracat durumu hakkında bilgi vererek "Irak'ta, İran'da, Hindistan'da, Macaristan'da, Fransa'da bir çok ülkede kış mevsimi ve göçlerden dolayı kuş gribi kendini gösteriyor. Ülkemizdeki üreticileri bio güvenlik tedbirlerini çok yükseltmeleri lazım. tetikte olmaları lazım. Bu ülkemizde de var olabilir, bu herhangi bir çiftliğe geldiğinde bunun sıçraması kolay oluyor. Irak'a yaptığımız ihracat normal şartlarda 200 TIR iken, kuş gribi neticesinde 330 TIR'a yükseldi" şeklinde konuştu.

Yumurta fiyatlarına da değinen Kula "Türkiye'de yumurta üretilmesi imkansız hale gelirken, bu olaylar neticesinde yumurta fiyatları da kendine geldi. Bu fiyatlar böyle sürerse, üreticiler 2 yılın yaralarını sararlar. Ülkemizde böyle bir şey olmadan bu kışı atlatırsak Türkiye'de yumurta üretimine devam edilir" şeklinde sözlerini tamamladı.
 

Taşkın Sarıca 

Etiketler: Hortlayan kuş gribi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç