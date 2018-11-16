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Houston Rockets, Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

Houston Rockets, Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti
Houston Rockets, Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

NBA'de Houston Rockets, sahasında karşılaştığı son şampiyon Golden State Warriors'ı 107-86'ı skorla yendi.

NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam edildi. Houston Rockets, Toyota Center'da mücadele ettiği Golden State Warriors'ı 107-86 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Houston'da James Harden 27 sayı, 3 asist, James Ennis 19 sayı, 5 ribaund ve Eric Gordon 17 sayı, 3 asistle oynadı. Ligde 4. yenilgisini alan Warriors'ta ise Kevin Durant 20 sayı, 5 ribaund ve Kevon Looney 12 sayı, 5 ribaund takımına katkıda bulundu. 

Sezona iyi başlayan Denver Nuggets ise bu performansını Atlanta Hawks karşısında da gösterdi ve parkeden 138-93 galibiyetle ayrıldı. Denver ligde 10. galibiyetle elde ederken, Atlanta ise 12. yenilgisini aldı. Denver'da Juancho Hernangomez 25 sayıyla, Atlanta'da Jeremy Lin 16 sayı ile oynadı. 

NBA'de normal sezon heyecanı 8 maç ile devam edecek. NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:

Houston Rockets: 107 - Golden State Warriors: 86
Denver Nuggets: 138 - Atlanta Hawks: 93
Los Angeles Clippers: 116 - San Antonio Spurs: 111  

Oğuzhan Ort

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