Houston Rockets, Golden State Warriors'ı evinde rahat geçti

NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam edildi. Houston Rockets, Toyota Center'da mücadele ettiği Golden State Warriors'ı 107-86 mağlup etti ve 7. galibiyetini aldı. Houston'da James Harden 27 sayı, 3 asist, James Ennis 19 sayı, 5 ribaund ve Eric Gordon 17 sayı, 3 asistle oynadı. Ligde 4. yenilgisini alan Warriors'ta ise Kevin Durant 20 sayı, 5 ribaund ve Kevon Looney 12 sayı, 5 ribaund takımına katkıda bulundu.

Sezona iyi başlayan Denver Nuggets ise bu performansını Atlanta Hawks karşısında da gösterdi ve parkeden 138-93 galibiyetle ayrıldı. Denver ligde 10. galibiyetle elde ederken, Atlanta ise 12. yenilgisini aldı. Denver'da Juancho Hernangomez 25 sayıyla, Atlanta'da Jeremy Lin 16 sayı ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 maç ile devam edecek. NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:

Houston Rockets: 107 - Golden State Warriors: 86

Denver Nuggets: 138 - Atlanta Hawks: 93

Los Angeles Clippers: 116 - San Antonio Spurs: 111

Oğuzhan Ort