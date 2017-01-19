Gazeteci Hrant Dink için suikastin 10'uncu yıldönümünde düzenlenecek olan anma töreni öncesinde gazete binasının bulunduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Önlemler kapsamında Halaskargazi Caddesi’nin bir bölümü ve binaya çıkan sokaklar polis tarafından bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendirildi. Sokak başlarında ve caddede uzun namlulu silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmuyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşın TOMA’larda, bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan gazete binasına “Özlüyoruz Ahparig” yazılı dev bir Dink posterinin asıldığı görüldü. Anmanın saat 14.30’da başlayacağı öğrenildi.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık