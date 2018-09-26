HSK 3 yeni ihtisas mahkemesi belirledi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin belirlenmesine yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin daha önceki kararlara atıfta bulunularak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara, ilgili ihtisas kararlarında belirtilen mahkemelerin bakmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunlukları, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı bildirilen kararda, kurulu olup faaliyete geçmesine karar verilen Ankara 32, İzmir 19 ve Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemesi olarak belirlenmesine karar verildiği aktarıldı.