Huawei ve Sampaş'tan ‘Geleceğin Akıllı Kentleri' için işbirliği

Kentsel dönüşüm ve akıllı kent projeleri konusunda önemli şirketlerden Sampaş ile Dünya'nın önemli teknoloji şirketlerinden Huawei, Türkiye'de akıllı kent projelerinin hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için stratejik bir işbirliğine gitme kararı aldı. Yapılan açıklamada; iki şirket bu kapsamda geleceğin şehirleri için tüm kenti ekonomik, sosyal, stratejik, çevresel ve kültürel açılardan yönetecek akıllı kent platformundan, yeni nesil iletişim altyapısına, nesnelerin internetinden, yapay zekaya, suç unsurunun minimuma indirildiği güvenli şehir uygulamalarından, enerji, ulaşım, çevre, su, sağlık gibi farklı alanlardaki 'Akıllı Kent' uygulamalarına kadar birçok projeyi birlikte hayata geçirecekler.

Sampaş Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, akıllı kentler alanındaki bu stratejik işbirliği ve yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Türkiye'de özellikle son elli yılda köyden kente göç hızla artarak nüfusun yüzde 80'ine yaklaştı. Biz de, Sampaş olarak, kentler lehine oluşan bu sayısal artışın nitelik olarak da pekiştirilmesinin önemli olduğuna inanıyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ‘Akıllı Kent' uygulamalarını Türkiye'de ilk başlatan şirket olarak, hem 37 yıllık bilgi birikimimiz, hem de yürütmekte olduğumuz akıllı kent projeleri ile şehirlerimize katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni dönemde de Çin'in en büyük firmalarından Huawei ile geleceğin şehirleri için ihtiyaç duyulan tüm akıllı kent uygulamalarını birlikte sağlayacağız” diye ekledi.

Dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağladıklarını aktaran Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Robben Zeng, "Türkiye, tüm şehirleri ve bölgesiyle Huawei için son derece önemli bir ülke konumunda. Bu vesileyle iletişim ve teknoloji alanında oldukça yoğun faaliyet gösterdiğimiz bu ülkede geleceğin şehirleri için, dünya çapındaki ileri teknolojimizin de katkısıyla akıllı kentleri hayata geçirebilmek üzere 5G, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut, akıllı ve güvenli kent ile buna benzer gelecek odaklı çözümleri daha fazla adapte etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.