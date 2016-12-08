Diyarbakır’da 11 Ocak 2016 tarihli Demokratik İslam Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatılan HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya hakkında, ifade vermeye gitmediği için zorla getirilme kararı çıkarılmıştı.

İstanbul’da öğle saatlerinde, polisler tarafından gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen Kaya, talimatla Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından sorgulandı.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Kaya, “Soruşturmaya konu olan 11 Ocak 2016 tarihli basın açıklamamız barış içindir. Bu konuşmanın içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde terörle ilişkilendirilemez. Kişilik olarak barışı politika olsun diye değil yaşam tarzı olsun diye savunanlardanım. Beyanlarım bundan ibarettir” dedi.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Kaya, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Başak Akbulut

