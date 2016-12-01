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Hükümetin TL önerisine iş adamı Muhsin Bayrak’tan destek

Hükümetin TL önerisine AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, doların yükselişini durdurmak için holding bünyesindeki alım ve satışlarının bugün itibariyle TL olarak yapacaklarını söyledi.

Hükümetin TL önerisine iş adamı Muhsin Bayraktan destek

01 Aralık 2016 11:41

Küresel piyasalarda dolar Kasım ayında sert bir değer kazancı trendine girmesiyle dolar/TL paritesi 3.4760'a kadar yükselerek tarihi zirvesini test etti. Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini belirten AB Grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım’ın Türk lirasına destek önerisinden sonra bizde AB Holding olarak bu günden sonra bünyemizdeki bütün şirketlerimizde alım satım işlemlerimizi Türk lirası olarak yapma kararı aldık” dedi.

Türkiye üzerinde oynanan uluslararası komplolara dikkat çeken Muhsin Bayrak, “Gezide başlayan, 17-25 Aralık’ta ve en son olarak 15 Temmuzda FETO darbe girişimiyle hükümeti devirmeye yönelik çalışmalarla Hükümeti yıkamayan maşalar, şimdi Hükümeti yıpratıp ülkemize zarar vermek için ekonomik darbe planını devreye soktular. Bu ülkenin yurtsever bir işadamı olarak bu uluslararası komplolara ve Türkiye'nin üzerinde oynan psikolojik oyunlara karşı her zaman olduğu gibi devletimizin yanında yer alarak bunlara boyun eğmeyeceğiz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Hükümetin Türk Lirasına özendirme politikasını desteklediklerini belirten Bayrak konuşmasını şöyle tamamladı: “Holdingimizin bünyesinde inşaat, otomotiv ve enerji sektörü yer almaktadır. Bu sektörler daha çok döviz ile işlem yapılmasına rağmen bizde bundan sonra Türk lirası ile işlem yapacağız”.
 

Etiketler: muhsin bayrak


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