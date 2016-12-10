Her gün yeni bir müjdeyle Türkiye'yi ekonomi anlamında büyük güç yapmayı hedefleyen Hükümet'ten yeni bir atak daha geldi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararları Başbakan Binali Yıldırım, tarafından açıklandı. Paketten, hem iş hem aş çıktı. Reel sektörü destekleyen, istihdamın önünü açan, işsize destek olan, taşeronlara kadro yolunu açan, esnafın sicilini temizleyen kararları içeren paket piyasalara moral oldu. Dün de ilgili bakanlar çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunurken, 600 bin öngörülen istihdama ek olarak yeni bir hamle daha yapılıyor. 280 bin kişiye daha iş kapısı açacak yeni bir proje yaşama geçiriliyor. İşte paketten çıkan milyonları ilgilendiren müjdeler...

720 BİN TAŞERONA KADRO

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 720 bin taşeron işçiye ilişkin çalışmada sona gelindiğini belirterek, bu konuda verdikleri sözü tutacaklarını söyledi. Canikli, "Personel harcamalarımız çok yüksek, esnek de değil. Bunun yükünün hafifletilmesi hedefimiz var. O kadar insanın sisteme monte edilmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Yoğun çalışıyoruz. Ekonomik dengelerin korunması da önemli... Sona gelindi. İnşallah en kısa süre içerisinde verilen söz harfiyen yerine getirilecek" diye konuştu.

İŞSİZE 1.500 LİRA MAAŞ

2017'de İŞKUR aracılığıyla 500 bin kişi iş sahibi olacak. Ayrıca İŞKUR tarafından düzenlenen faaliyetlere katılanlara, eğitim ya da katılım süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödemeler yapılacak. İşsiz vatandaşa günlük 20-50 lira ücret ödenecek, sosyal güvenceleri de karşılanacak. Toplum Yararına Programlar da ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde olacak.

880 BİN KİŞİYE İŞ

Hükümet, ekonomi paketi kapsamında istihdam teşviklerini devreye koyuyor. Aktif iş gücü programları, toplum yararına çalışma projeleriyle ilave istihdam üretilirken, işçilerini işte tutan işverene, ilk kez eleman alana da ücret desteği geliyor. Sigorta prim avantajı, ucuz kredi imkanları tanınıyor. Özel sektöre 500 bin, toplum yararına işlere 100 bin personelin yanı sıra 280 bin kişinin daha işe alınmasına yönelik yeni bir proje de devreye girecek. Bu kapsamda 1 yıldan fazla uzun süre işsiz kalanlardan kadınlara, 25 yaş ve altındaki gençlerden terörle mücadelede yaralananlara kadar geniş bir kesime iş fırsatı yaratılacak. İşletmelerin ücret yükünün yüzde 60'ını devlet üstlenecek. Bu oran gelişmekte olan bölgelerde daha yüksek tutulacak, işçilerin sigortasını devlet karşılayacak. Böylece 2017'de ilk etapta toplam 880 bin kişiye iş imkanı sağlanmış olacak.

ÖĞRENCİYE 260 LİRA HARÇLIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 milyon 200 bin lise ve üniversite öğrencisine, staj veya çıraklık dönemlerinde asgari 130 ila 260 lira arasında aylık harçlık verileceğini söyledi. Müezzinoğlu, "Harçlık vererek de milyonlarca gencimizin çıraklığa, eğitime, mesleğini kazanmasına destek verecek ve bu ülkenin yarınlarına onların daha aktif katılımlarına destek olmuş olacağız" dedi.

2.5 MİLYON ESNAFA 3 MÜJDE BİRDEN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına ilişkin düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacakları mesajını verirken, "Beyaz bir sayfa açılacak. Kara listedeki esnafı rahatlatacak kapsamlı bir af yapılacak" dedi. Böylece yaklaşık 1 milyon 600 bin esnafın sicili temizlenecek, esnafın krediye erişimi kolaylaşacak. Esnafa 50 bin liralık, bir yıl ödemesiz, sıfır faizli kredi sunulacak. Ayrıca İşsizlik Fonu'na ilişkin çalışma Bakanlar Kurulu'na sunularak son şekli verilecek. Esnaf da işsizlik aylığı alabilecek..

TAKVİM GAZETESİ