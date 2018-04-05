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Hükümet’ten OHAL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniforma giydiği ve sanatçılarla birlikte ziyaret ettiği sınır karakolu ziyaretine yönelik eleştirilerine çok sert yanıt verdi. Öte yandan Bozdağ, "OHAL'in uzatılması ihtiyacı ortadadır" dedi.

Hükümetten OHAL açıklaması

05 Nisan 2018 10:52

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT CEVAP

Kılıçdaroğlu siyasetin seviyesini çok düşürdü. Akıl fukarası olan kişinin tek sermayesi küfür ve hakaret olur. Kılıçdaroğlu'nun akılda, fikirde bir fukaralığı var. Kılıçdaroğlu, Afrin'de Türkiye'nin elde ettiği başarıdan rahatsız. Bu başarı Kılıçdaroğlu'nun ayarlarını da bozmuş. Cumhurbaşkanımız sınır bölgesine ilk kez gitmiyor. O zaman da askeri kıyafet giymişti. O zaman tepki göstermedi bu kez Cumhurbaşkanımıza ve yanındaki sanatçılara ahlaksızca, densizce hakaretlerde bulunuyor. O CHP'ye büyük bir haksızlık da yapıyor. CHP'nin yerlerde sürünmesinin nedeni yerde sürünen ahlaktan da kaynaklanıyor. Başkomutan asker elbisesini giyemez mi? Giyer. Niye rahatsız oluyorsun, onur duymuyorsun. Teröre mücadelesinde askerimizin yanındayız diyorlar. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır. Ben beklerdim ki bir kamuflaj da o giysin. Mehmetçiğe destek, moral versin. Bunlar FETÖ'nün DEAŞ'a silah vs. yardımı yapılıyor haberleri, iftiraları atıldığı zaman o zaman milletvekilleri gittiler oraya. 

MİT 81 ülkeden 80 FETÖ'cü paketleyip getirildi.

OHAL KALDIRILACAK MI?

OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır.

 

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