El Bab’taki son duruma ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Akar, "El Bab harekatında planlanan hedeflere ulaşıldı. Yerel halkın eve dönüşü için gereken yapılacak" dedi.

2 asker şehit, 3 asker yaralanmştı

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün saat 12.00 sularında El Bab’ın güneyindeki Tadif yol kavşağı bölgesinde DEAŞ terör örgütü tarafından yola daha önceden döşenmiş olan bir EYP’nin patlaması sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada yaralanan 3 askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilmişti.