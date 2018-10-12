Hunt: Showdown için 2.5 güncellemesi yayınlandı

Crytek'in erken erişimdeki beğeniyle oynana yeni oyunu Hunt: Showdown için yeni bir güncelleme yayınlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2.5 adı verilen güncelleme ile birlikte, oyuna yeni içerik ve geliştirmeler eklendi. Ayrıca güncelleme ile birlikte Hunt: Showdown Steam üzerinde yüzde 22 indirime girmiş bulunmakta.

Oyunun önemli unsurlarından olan silahlar arasındaki denge elden geçirilmiş durumda. Birçok silahın hasar, cephane, fiyat değerleri güncelleme ile birlikte değiştiriliyor. Bununla birlikte oyuna eklenen yeni 'Acemi Modu' sayesinde yeni oyuncular ilk kez 1 ile 15. seviye arasında öldüklerinde avcılarını kaybetmiyorlar. Ayrıca Rus oyuncular için oyuna Rus sunucusu ekleniyor. Oyuncular bölge kısmından Rusya'yı seçip sadece Rus oyuncular ile oynayabilecekler.

Açıklamada Hunt: Showdown'un, oyuncuların geri bildirimleri ile sık sık güncellenmeye devam edeceği bildirildi.