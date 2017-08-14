Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı...

Kaza, dün gece Yolçatı-Seymen yolu üzeri otoban köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan E. yönetimindeki özel otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce direğe sonrada savrularak bariyerler çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan araç içerisinden fırlayan sürücüye yoldan geçen başka bir araç sürücüsü müdahale etti. Durumun 112 Acil Sağlık ve jandarmaya bildirilmesinin üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Özel Medicakpark Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahıs yoğun bakıma alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yusuf Eker