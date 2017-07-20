Diğer
Kategoriler

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Bolu’da kamyona çarptıktan sonra takla atarak yan yola uçan aracın sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu.

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

20 Temmuz 2017 21:01

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden İbrahim Özdemir'in kullandığı 14 AU 187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte seyir halinde olan Yusuf Topçu idaresindeki 14 BF 556 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje vurduktan sonra takla atarak yan yola geçti. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü İbrahim Özdemir çevredeki vatandaşların yardımıyla takla atan aracın içinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özdemir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza yaptığını öğrenen babası, olay yerine geldiğinde otomobilin hurdaya döndüğünü görünce sinirlenerek kamyon şoförü Yusuf Topçu ve beraberindekilerle tartıştı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle zorlukla sakinleştirilen baba, daha sonra oğlunu görmek için hastaneye gitti. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Faruk Çidem
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!