Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine giden İbrahim Özdemir'in kullandığı 14 AU 187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sağ şeritte seyir halinde olan Yusuf Topçu idaresindeki 14 BF 556 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje vurduktan sonra takla atarak yan yola geçti. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü İbrahim Özdemir çevredeki vatandaşların yardımıyla takla atan aracın içinden çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Özdemir, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Oğlunun kaza yaptığını öğrenen babası, olay yerine geldiğinde otomobilin hurdaya döndüğünü görünce sinirlenerek kamyon şoförü Yusuf Topçu ve beraberindekilerle tartıştı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle zorlukla sakinleştirilen baba, daha sonra oğlunu görmek için hastaneye gitti. Kaza nedeniyle bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Faruk Çidem

