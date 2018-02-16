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Hüseyin Eroğlu: 'İstediğimiz oyunu sahaya koyamadık'

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu, Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İstediğimiz oyunu sahaya koyamadık" dedi.

Hüseyin Eroğlu: İstediğimiz oyunu sahaya koyamadık

16 Şubat 2018 20:50
Hüseyin Eroğlu: 'İstediğimiz oyunu sahaya koyamadık' - Tıkla İzle

Bornova Doğan Stadı'nda oynanan müsabakada birçok pozisyona giren İzmir ekibi, Samsunspor’la 1-1 berabere kaldı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tabii ki 4 maçtır kazanıyorduk. Bu maçın bizim için önemi büyüktü. Maçtan önce düşüncelerimiz, oyunu istediğimiz tempoya çekebilmekti. Belki topa sahip olduk ama bir türlü istediğimiz oyunu sahaya koyamadık oyunun daha hızlı geçirilmesi rakip için deplasmanda 1 puan yeterliydi kenarlardan getireceğimiz toplarla etkili olmak istiyorduk, birçok hareketle beraber uzun süre gol atamadık golü güzel bir dakikada bulduk. Rakip uzun topa geçti. Duran toptan gol yedik. Rakibin gücünü biliyorduk. Biz ilk 45 dakikayı daha iyi değerlendirebilirdik. 2 puan kaybettik. Çok sayıda pas hatası yaptık. Geç oynama ve bu pas hataları rakibin güvenini arttırdı" dedi.

Yaşar Ozan Mayasız
 

 

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