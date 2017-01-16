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Hüseyin Kalpar, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti

Aytemiz Alanyaspor’da istifası kabul edilen Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.

Hüseyin Kalpar, Aytemiz Alanyaspora veda etti

16 Ocak 2017 18:45

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Kalpar, Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Kalpar’ın istifasının kabul edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Oturduk, konuştuk ve karşılıklı olarak sözleşmemizi feshetme kararı aldık. Birlikte elde ettiğimiz başarılar ortada. Tarihimizde ilk kez Süper Lig'e yükselmemizde Hüseyin hocamızın payı çok büyüktür. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünlere geldik. Ancak futbolda bu tür ayrılıklar her zaman olacaktır. Hüseyin hocamızla daha önce de bir ayrılık yaşadık. Alanyaspor'un kapısı Hüseyin hocamıza her zaman açık. Kendisiyle bundan sonra da görüşeceğiz. Yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz. Verdiği hizmetleri, kişiliğini ve karakterini unutmayacağız.” dedi.

“Burada ilkleri yaşadık”
Hüseyin Kalpar ise burada olmaktan çok mutluluk duyduğunu söyleyerek, Hasan Çavuşoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 

Kalpar, “Burası benim evim. Buradan ayrılmıyorum. Sadece ara veriyoruz. Buradan gitsem de Alanyaspor'un başarısı beni çok fazla mutlu edecektir. Burada çalışmak bana büyük bir haz verdi. Şahsım ve ekibim adına bize katkı sağlayan başkan ve yönetimine teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı dostluk içerisinde sürdürdük. Şu anda da dostluk içerisinde bir ara veriyoruz. Gönül bağım her zaman olacak. Kalbimde Alanyaspor'un yeri ayrı olacaktır. Burada ilkleri yaşadık. Burayı unutmam mümkün değil. Herkese çok teşekkür ediyorum “ diye konuştu. 

Erdal Anak

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, hüseyin kalpar


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