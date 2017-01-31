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Husiler’den Suudi Arabistan firkateynine saldırı: 2 ölü

Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a ait bir fırkateyne intihar saldırı düzenlemesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Husilerden Suudi Arabistan firkateynine saldırı: 2 ölü

31 Ocak 2017 13:36
Husiler’den Suudi Arabistan firkateynine saldırı: 2 ölü - Tıkla İzle

Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait firkateyne intihar saldırısı düzenlendi. Suudi Arabistan yetkililer, Husilerin dn akşam saatlerinde intihar botu kullanarak gerçekleştirdiğini bildirdi. İntihar botlarından birinin geminin arka tarafına çarptığını bildiren yetkililer, yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığını ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin yaralandığını dile getirdi.

Saldırının donanma gemilerine yapılan üçüncü Husi saldırısı olduğu belirtildi. 

Etiketler: Yemen


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