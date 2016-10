YDÜ’nün ev sahibi olduğu, Ege Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu’nun katılımıyla gerçekleşecek olan I. Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde YDÜ Büyük Kütüphane Salonlarında Lefkoşa’da yapılacak.

Sempozyumun amacı Akdeniz Dünyası’ndaki sosyal bilimler alanında yapılan yenilikleri takip ve teşvik etmek

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, I. Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu’nun Akdeniz Dünyası’nda Sosyal Bilimler alanında yapılan yeni çalışmaları izlemek; yeni bilgi ve belgelerin Türkiye’ye ve Kıbrıs’a akışını sağlamak amacıyla yapılacağı bildirildi.

Başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un yürüttüğü sempozyumun Onur Kurulu’nda Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel yer almaktadır.

Akdeniz dünyasını ilgilendiren birçok konuda, Sosyal Bilimler ile ilgili birçok anabilim dalında İngilizce ve Türkçe bildiri sunulacağı sempozyumun Bilim Kurulu’nda YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, İtalya Ca Foscari Üniversitesi’nden Prof. Dr. Maria Pia Pendani, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Prof. Dr. Abdüljelil Temimi (Tunus), Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin Doğaner, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mevlüt Çelebi, Prof. Dr. Jean Louis Bacque-Grammont (Paris), İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. İdris Bostan, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. İnci Kuyulu Ersoy, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Özkan, Ege Üniversitesi’nden Prof.Dr. Vehbi Günay, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Semra Daşçı, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Slobodan İliç, Kıbrıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Michalis N. Michale, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Umut Koldaş, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hasan Samani ve Dr. Mehmet Tütüncü (SOTA, Hollanda) yer alıyor.

“Kıbrıs Tarihi’nin ve Akdeniz’in karanlıkta kalan tüm yönlerini aydınlatacağımıza inanmaktayım”

YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, düzenlenecek olan sempozyumdan mutluluk duyduklarını ve değerli bilim insanları ile bir arada olacakları için onur duyduklarını ifade etti. Özkul aynı zamanda, “Akdeniz’in özelikle Doğu Akdeniz’in kalbi konumundaki adamızda ve üniversitemizde böyle önemli konferanslar dizisinin ilkini gerçekleştirmek bizleri gururlandırmaktadır” dedi. Konferansların her sene başka bir Akdeniz ülkesinde gerçekleştirileceğini belirten Prof. Özkul, “YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü olarak gelecek yıllarda yapılacak olan bu konferanslarda da her türlü katkıyı koymaya devam edeceğiz. Ekim ayında yapılacak olan Konferansta her yönüyle tartışılacak olan Kıbrıs Tarihi’nin ve Akdeniz’in karanlıkta kalan tüm yönlerini aydınlatacağımıza inanmaktayım. Ayrıca konferansta birbirinden değerli 60’a yakın yerli ve yabancı bilim insanı 20 ve 21 Ekim günlerinde iki gün boyunca Akdeniz merkezinde çeşitli konularda birbirinden değerli bildiriler sunacaklardır. Birçok ülkeden Akdeniz’le ilgili çalışmalar yapan yerli ve yabancı bilim adamlarını Yakın Doğu Üniversitesinde misafir etmekten onur duyacağımızı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.