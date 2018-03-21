IAAF Çocuk Atletizmi Gazi Üniversitesi’nde yapılacak

Gazi Üniversitesi’nde düzenlenecek çocuk atletizmi seminerine 80 kursiyer katılacak. Kursiyerlere çocuk atletizmi eğitmenleri tarafından çocuk atletizmi konusunda uygulama yanında 'Y' nesli ve çocuk atletizmine giriş, madde bağımlılığı ve çocuklar, sporda çocuklara psikolojik yaklaşım ve fair-play dersleri de verilecek. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi'nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı seminerleri Ankara Gazi Üniversitesi’nde 70 kursiyerin katılımı ile devam edecek. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin talebi doğrultusunda yapılacak olan seminer 22-23 Mart 2018 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Seminer Salonu’nda gerçekleşecek.

Çocuk Atletizmi seminerinde ilk günü 'Y' nesli ve çocuk atletizmine giriş, çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, çocuk atletizmi programı ve okullar, çocuk atletizminin organizasyon yapısı ve örnek uygulama modeli teori dersleri ile ilkokul öğrencileriyle uygulama dersleri gerçekleştirilecek. Bu bölümde Yrd. Doç. Dr. Ercan Haslofça ile IAAF eğitmenlerinden antrenör Bülent Taşdemir ve öğretmen Fatma Gülmez, kursiyerlere dersleri aktaracak.

Eskimeyen değerler için tören

Seminerin ikinci gününde 'Madde bağımlılığı ve çocuklar' dersini Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, 'Sporda çocuklara psikolojik yaklaşım' dersini Psikolog Nur Ulgar Yıldız ve 'Fair-Play' dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç verecek. Seminer içinde 'Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler' sloganı doğrultusunda Türk Sporu ve atletizmine emek vermiş 'Eskimeyen Değerler' için tören düzenlenecek. IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Genç nüfusa sahip ülkemizde, çocukların sporla ve atletizme tanışmasını sağlayacak bu projeye büyük önem veriyoruz. Ayrıca onları eğitecek kişilerin doğru bir eğitimden geçmesi konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu bağlamda başta Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik Spor Teşkilatı ile Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve yönetiminin büyük katkı ve desteklerini görüyoruz. Geleceği bugünden tesis etmek için attığımız bu adımların sağlıklı ve başarılı bir neslin temeli olduğu düşüncesinden hareketle çocuk atletizmini Türkiye’nin her köşesine tanıtma görevini sürdüreceğiz."