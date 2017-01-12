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İAÜ öğrencileri tarihi çeşmeyi yıkılmaktan kurtardı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğrencileri, bir proje ödevi gereği üstünde çalıştıkları tarihi bir çeşmenin koruma altına alınmasını sağladı. Tarihi çeşme böylece yok olmaktan kurtuldu.

İAÜ öğrencileri tarihi çeşmeyi yıkılmaktan kurtardı

12 Ocak 2017 09:14

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes’in verdiği bir proje ödevi sayesinde Bakırköy’de bulunan ve bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olan tarihi bir çeşmeyi yok olmaktan kurtardı.

ÇEŞME KÜLTÜR MİRASINA KAZANDIRILACAK

Konuyla ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes şunları söyledi: “Bölümümüzde Restorasyon Projesi adlı bir dersimiz var. Bu ders kapsamında öğrencilerimize, mimari mirasımızın önemli bir parçasını oluşturan tarihi çeşmelerimizi araştırmak ve koşulları uygun olan bir çeşme üzerinde çalışma geliştirerek projelendirme konulu bir ödev verdim. Bu süreçte öğrencilerimiz, Bakırköy’ün Şenlikköy mahallesinde bulunan tarihi Şenlikköy Meydan Çeşmesi’ni tespit ettiler. Bunun üzerine biz de bu çeşme üzerine yoğunlaştık. Yaptığımız çalışmadan derlediğimiz verileri de İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetleme Müdürlüğü ile paylaştık. Bu kurumların ayrıca bize arşiv konusunda da büyük katkıları oldu. Bu sayede tarihi Şenlikköy Meydan Çeşmesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore edilecek çeşmeler listesine alındı. Şimdi çeşme restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılacak”

SÖZLÜ TARİHLE DE TANIŞTILAR

Öğrencilerin, mimari restorasyon için son derece önemli olan “sözlü tarih” kavramıyla da bu proje aracılığıyla tanıştığını kaydeden Sedes, “Sözlü tarih, herhangi bir tarihi eserin restore edilmesi sürecinde çok önemli bir veri kaynağı. Bu sayede eserin eksik unsurları dahi tespit edilebilir. Ayrıca yanlış bir onarımın da önüne geçilebilir. Şenlikköy’deki çalışmamız sırasında Şenlikköy Mahallesi Muhtarı Mümin Savaş Göktaş ve mahallenin en eski şahsiyetlerinden Mithat Amca ile tanıştık. Kendilerinin, çalışmamızın sözlü tarih kısmına çok büyük katkıları oldu. Çeşme ile ilgili eski yaşanmışlıkları onların dilinden dinleyip geçmişe yolculuk yaptık” dedi.
 

Etiketler: Bakırköy, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yük, kültür sanat haberleri, restorasyon, Şenlikköy Meydan Çeşmesi, tarihi çeşme, Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes


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