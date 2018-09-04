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İbadi talimat verdi, soruşturma başlatıldı

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Basra’da bir göstericinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

İbadi talimat verdi, soruşturma başlatıldı

04 Eylül 2018 21:16

Başkent Bağdat’ta basın toplantısı yapan Irak Başbakanı Haydar İbadi,ülkede devam eden gösteriler esnasında göstericilere ateş açılmamasına dair net talimat verildiğini belirterek, dün gece güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir göstericinin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatılması için talimat verdiğini söyledi.
Dün Basra kentinde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden gencin vurulma anı göstericiler tarafından kaydedilmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kentte yaklaşık iki aydır devam eden, işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluk protestoları yeniden alevlenmişti. 

Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre, Irak’ın güneyindeki Basra’dan başlayan ve kısa bir süre sonra güneydeki tüm kentlere yayılarak başkent Bağdat’ta kadar ulaşan protesto gösterilerinde 10’dan fazla kişinin hayatını kaybetti ve 700’de fazla protestocu da yaralandı.
Abdulkadir Hacıoğlu 

 

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