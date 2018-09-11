İbadi’nin Ofisi yalanladı: Otel basılmadı

Başbakanlık Ofisi tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, iki aydan fazladır kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara karşı gösterilerin sürdüğü Basra’ya giden Başbakan Haydar İbadi’nin kaldığı otelin kızgın protestocular tarafından basıldığı iddiaların asılsız olduğu kaydedildi. Bazı TV kanalları ve sosyal medyada eski görüntüler yayınlayarak yalan haber yapmakla suçlayan açıklama, habercilerden gerçekleri aktarmaya çağırdı.

Basra’da iki aydan fazladır süren ve son 10 gün içinde artan protesto gösterilerini yatıştırmak için kenti ziyaret eden Başbakan Haydar İbadi, yüzlerce vatandaşın katıldığı gösteriyle protesto edildi. Kent merkezindeki Abdulkerim meydanında toplanan kalabalık, İbadi’nin ziyareti sorun çözmek yerine daha da derinleştireceğini söyledi. Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Irak’ın güneyindeki Basra kentinde Eylül ayındaki protesto gösterilerinde 18 kişi hayatını kaybederken, 190 kişi de yaralandı.

Aralarında İran Başkonsolosluğu olmak üzere 25’ten fazla siyasi parti ve kamu binası yaklaşık 20 bin gösterici tarafından ateşe verildi.

Abdulkadir Hacıoğlu