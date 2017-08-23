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İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan 'sağlık sorunu' iddialarına yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, hakkında çıkan sağlık sorunları olduğu iddialarını yalanlayarak, “Bir rahatsızlığım yok. Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor, böyle birtakım söylentilerle ne yapsak diye” dedi.

İBB Başkanı Kadir Topbaştan sağlık sorunu iddialarına yanıt

23 Ağustos 2017 14:14

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Alibeyköy Fidanlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Topbaş burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Kadir Topbaş, sağlık sorunlarının olduğu yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Bu söylentilerin cevabı burada. Hamdolsun, hiçbir ilaç kullanmıyorum. Gözlük dahi kullanmıyorum. Tamamen doğal beslenmeye çalışıyorum, bir rahatsızlığım yok. Detaylarını söylemeyeceğim. Yapılan testlerde oldukça iyi bir bünyeye sahip olduğum söyleniyor. Çünkü bizim bebekliğimizde henüz mamalar çıkmamıştı. Bizim bebekliğimizde margarin yoktu. Benim geldiğim ilk yılda da 'başkan kanser olmuş, 6 aylık ömrü var' demişlerdi. Oğlum annesine soruyor, bir şey mi var? Bize söylemiyor diye. Kulak misafiri oldum. Dedim ki oğlum 6 ay beklersin yaşarsak, demek ki onlar yalancı ama eğer 6 ayda gidersek demek ki doğru söylüyorlar. 2004'ten bahsediyorum. Şimdi demek ki öyle söylüyorlar” dedi.

Ekşi mayalı ekmek yediğini belirten Başkan Topbaş, Peygamber Efendimiz'den örnek verdi. Başkan Topbaş, "Peygamber Efendimiz peyniri cevizle birlikte yermiş. Dikkat ediyorum, her sabah 7 tane zeytinim, bir tane incirim var. Tavsiye ediyorum. Demek hastaneye kaldırılmış diyorlar öyle mi? Ne kadar ömür biçiyorlar Allah bilir. Baktılar ki başkana başka türlü bir şey olmuyor, böyle bir takım söylentilerle ne yapsak diye değil mi? Sağlığımın temelinde, dikkatim hassasiyetim var da üzerimde çok dua olduğuna inanıyorum” diye konuştu. 

Ahmet Faruk Sarıkoç 


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