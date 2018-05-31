İBB Başkanı Mevlüt Uysal’dan Uber açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bağcılar’da yapımı tamamlanan hizmetlerin toplu açılış ve yapımına başlanacak olan hizmetlerin toplu temel atma törenine katıldı. Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Uysal, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü UKOME toplantısında Uber konusunun görüşüldüğünü söyledi.

“Turizm belgesiyle başka işlem yapıldığı tespit edilirse 2 yıl süreyle iptal edilmesi konuşuluyor”

Uber’le ilgili konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesini konuşuyoruz. Ulaşım Koordinasyon Merkezimizin toplantısı var, toplantı da yine hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, bizimde İBB olarak verdiğimiz turizm işletme belgesiyle ilgili onunu dışında herhangi bir işlem yapılmaması, şayet tespit edilirse, o belgelerin 2 yıl süreyle iptal edilmesi sonucunda kararımız çıkacak. Çıktığı zaman yine tekrar görüşeceğiz. O belgeler iptal edilecek dolayısıyla yapma imkanı kalmayacak“ dedi.

“Taksiciler kendilerini geliştirirlerse biz İBB olarak taksicilerimizin yanında durmaya hazırız”

Uberle ilgili konuşmasını sürdüren Başkan Uysal, “Bizim turizm belgesi alıp Uber taşımacılık yapanların belgeleri iptal edilecek. Uber’cilerin açıklaması yok. Bizim buradaki kanaatimiz, Ulaştırma Bakanlığından alınan D2 denilen A1 belgesi denilen o belgelerle Uber yapılıyorsa, bu Uber’i yasaklamış olur. Taksici kendisi Uber işi yapıyorsa, taksi plakalarında yapıldığı söyleniyor. Bizim İTAKSİ dediğimiz sistem üzerine kendilerini yenilerlerse vatandaşın hassasiyetini dikkate alırlarsa kendilerini geliştirirlerse, biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak taksicilerimizin yanında durmaya hazırız. Onların yeni sistemini kurma adına, onları yeni sisteme adapte olma adına, vatandaşın Uber’i ihtiyacı olmaması adına, taksicilere yardım etme adına onların yanında olacağız. Bizim şu an belgeler ile Uber işletmeciliğinin önüne geçme, onun dışında elimizden bir şey gelmiyor” diye konuştu.