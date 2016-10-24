Beyaz Masa mobil uygulamasını akıllı cihazlarına indiren vatandaşlar, yer ve zaman kısıtlılığı olmadan istek, şikayet ve görüşlerini ilgili birimlere iletebilecek, başvurularının durumunu anlık olarak takip edebilecek. Uygulama sayesinde talep/şikayetlere fotoğraf ve video da eklenebilecek.

Türkiye'nin ilk işitme engelli video sözlüğü mobil İsem'de

İSEM mobil uygulama hizmeti sayesinde, İstanbul genelinde bulunan engelli merkezlerine ve bu merkezlerin iletişim bilgilerine çok daha kolay ulaşılıyor. Vatandaşlar, uygulama sayesinde tüm duyuru ve bilgilendirmelere anında erişilebilecek. İSEM Mobil Uygulamayı kullanan vatandaşlar, işaret dili eğitimi almış eğitmenler tarafından hazırlanmış işaret dili sözlüğü ile Türkiye'nin en geniş video sözlüğüne erişebilecekler. İSEM Uygulaması, Apple Store ve Google Play marketlerini kullanılarak indirilebilecek.

Miniatürk de artık akıllı cihazlarda

Birçok medeniyetin zengin mimari eserlerinin ‘Mini Maket’ şeklinde sergilendiği ‘MİNİATÜRK’ İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geliştirmiş olduğu uygulama ile artık mobil cihazlarda da yer alıyor. Sesli rehberlik sistemi sayesinde mimari eserlerin tarihçesinin Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, Farsça, Japonca ve İspanyolca olmak üzere dokuz farklı dilde dinleyebilme imkanı sunuluyor.

İBB Simultane ve Karekod da mobil uygulamalarda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İBB Simultane Uygulaması ile İstanbul genelinde gerçekleştirilen etkinliklerin canlı verilen videoları farklı dillerde izlenebilecek. Canlı yayın esnasında etkinliğe ait görüntüyü kapatıp sadece sesli olarak da dinlemek mümkün olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara sunmuş olduğu barkod tarayıcı uygulaması olan İBB Karekod da İstanbulluların hizmetinde. Karekod Uygulaması İstanbul'daki tarihi eserler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait çalışma alanları, önemli binalar, metro istasyonları gibi bir çok farklı noktada kullanım imkanı sunuyor. Uygulamayı indiren vatandaşlar, karekodu okutarak bu yapılara ait açıklama ve bilgilendirmelere sahip olabiliyor.

