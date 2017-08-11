İBB tarımda modern teknolojiye destek oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın önem verdiği yerel kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan tarımda modern teknolojilerin kullanılması; üretimde verimin artmasına, özellikle de su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına ve su israfının önlenmesine katkı sağlayacak. Büyükşehir, İstanbul’da gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetlerine desteklerini sürdürüyor. Özellikle ülkemizdeki nüfus artışıyla beraber artan gıda ihtiyacı, tarımda kullanılan su ihtiyacını arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konuda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere ücretsiz su sağlayarak destek veriyor.

17 göletten ücretsiz sulama desteği sağlanıyor

İBB Muhtarlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü’nün sorumluluğunda bulunan 17 adet sulama göletinden 13 tanesi tarımsal sulamada, 4 gölet ise hayvan içme suyu kapsamında kullanılıyor.

Kapalı devre sulama sistemi ile daha fazla alan sulanabilecek

Tarımsal sulamanın daha verimli yapılması için uygun olan kapalı devre sulama sistemi şu anda 4 gölette bulunuyor. Diğer göletlerde de kapalı devre sulama sistemi yapılması için çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte, şu an yaklaşık 21 bin 300 dekarlık alanda sulama yapılabilen tarımsal sulama amaçlı kullanılan göletlerden, kapalı devre basınçlı sulama sistemi ile sulanabilecek alan en az 2 katına çıkması öngörülüyor.

Sulama yöntemine dikkat

Ayrıca sulama yöntemleriyle ilgili de çiftçilere uyarılarda bulunan Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü yetkilileri, öncelikle tarımda su kayıplarını en aza indirecek su iletim ve dağıtım sistemlerinin önemli olduğunu belirtti. Salma (vahşi) sulama, toprak yapısında değişkenliğe ve toprakta tuzluluk ve çoraklaşma gibi sonuçların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ayrıca, verimde düşüş olmasına ve büyük toprak kayıplarının yaşanmasını da tetikliyor. Bu çerçevede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, söz konusu olumsuzlukların önüne geçmek için en etkin verimli sulama yöntemlerinden biri basınçlı sulama kanalları yardımıyla yapılan damlama sulama ve yağmurlama yöntemini destekliyor.

Damlama sulama verimi arttırıyor

Çiftçilerin damlama sulama yöntemini kullanmaları, hem su kaynaklarımızın korunması hem de ekonomik anlamda güçlenmeleri açsından çok faydalı. Bu yöntemle; tarımda verimin artması, bitkide nem eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz koşulların azalması, sulama suyunu sadece bitki köklerinin geliştiği ortama verilerek ihtiyaç duyulan su ve besin maddesi miktarını uygun seviyede tutması sağlanıyor.