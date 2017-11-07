İbrahim Erkal’ın ölümüne savcılıktan takipsizlik kararı

Savcılık kararında “İbrahim Erkal’ın ölümünde kasıt, kusur veya ihmali bulunan tespit edilmediğinden, herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Maltepe’deki evinin otoparkında 12 Nisan gecesi güvenlik görevlileri tarafından baygın halde bulunan ünlü sanatçı İbrahim Erkal önce Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Beşiktaş Ulus’taki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Beyin kanaması ön tanısıyla yoğun bakım servisine alınan Erkal bir süre burada tedavi gördükten sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yoğun bakım servisinde 29 gün uyutulan Erkal, yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 Mayıs 2017’de hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, basında çıkan haberleri ve görüntüleri kapsamında re’sen soruşturma başlatmıştı.

Yaklaşık 7 ay Erkal’ın ölümünü soruşturan savcılık Erkal’ın ölümüne ilişkin kararını verdi.

İbrahim Erkal’ın ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren savcılık, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca düzenlenen rapora göre, İbrahim Erkal’ın ölümünün, künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu belirtti.

Erkal’ın yaralı olarak bulunduğu ortamda kendiliğinden kontrolsüz bir şekilde düşerek, kafasını sert ve künt bir zemine çarpmasıyla husullerinin mümkün olduğu anlatılan savcılığın takipsizlik kararında “İbrahim Erkal’ın ölümünde kasıt, kusur veya ihmali bulunan şahıs tespit edilmediğinden, herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Gamze Erdemir