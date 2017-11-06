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İbrahim Öztek: 'Türkiye’de kurulan ilk dünya federasyonuyuz'

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tabip Albay İbrahim Öztek, birçok ülkenin federasyonlaştığını belirterek, “Türkiye’de kurulan ilk dünya federasyonuyuz. Bununla gurur duyulmalı” dedi.

İbrahim Öztek: Türkiyede kurulan ilk dünya federasyonuyuz

06 Kasım 2017 16:33
İbrahim Öztek: 'Türkiye’de kurulan ilk dünya federasyonuyuz' - Tıkla İzle

Dünya Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tabip Albay İbrahim Öztek, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Eylül ayında Hatay’da uluslararası turnuva gerçekleştirdiklerini söyleyen Öztek, “Dünya Kupası maiyetinde olan bir turnuvaydı. Asya ve Avrupa’dan 40 ülke bu şampiyonaya katıldı ve bu nedenle Dünya Kupası dedik. 4 ülkeyle başladığımız organizasyon artarak 40 ülkeye ulaştı. Yapmış olduğumuz çalışmalar şu anda Avrupa ve Asya ülkelerini kapsıyor. Türk devletlerinin tamamı bu ülkelerin içinde. Almanya’dan Bulgaristan’a birçok ülke bizim organizasyonumuza üye oldular. Birçok ülkede biz federasyonlaştık. Almanya Federasyonu Başkanımız’ı Avrupa Federasyonu Başkanı olarak, Romanya Federasyonu Başkanımız’ı, Balkan Federasyonu Başkanı olarak görevlendirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde uluslararası aba güreşi hakemi müessesesini oluşturduk” diye konuştu.

“Aba güreşi 5000 yıllık maziye sahiptir”

Aba güreşinin Türkler’in en eski sporu olduğunu ifade eden Öztek, “Aba Güreşi 5000 yıllık bir maziye sahiptir. Bunu Kazaklar da yapıyordu, Türkmenler de yapıyordu, Sibirya’da yaşayanlar da yapıyordu. Aba Güreşi, Türk’ün asıl güreşidir. Romanya Federasyonu Başkanı Naim kardeşimiz bu spora çok önem veriyor ve bu sporun yayılması gerektiğine inanıyor. Biz de Romanya’da bir kurultay adı altında bu organizasyonu yaptık. Organizasyonda Türkiye 2 altın, Bulgaristan 2 altın ve Romanya da 1 altın madalya aldı. Almanya’da yapılacak olan şampiyonadan sonra Romanya, Polonya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinin bu işe el atmasıyla oralarda da bu spor yayılacak ve yaygınlaşmasında önem taşıyacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Federasyonun adını birliğe çevirebiliriz”

Federasyon olmaları nedeniyle bazı kesimlerin rahatsız olduğunu söyleyen Öztek, “Biz 5253 sayılı kanunla kurulmuş olan yasal bir federasyonuz. Derneklerden oluşan ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı resmi bir federasyonuz. Türkiye’de faaliyetimizi 10 yıldır yapıyoruz. Bundan dolayı birileri rahatsız oluyor. Rahatsızlıklarını da “Türkiye’de bir geleneksel sporlar federasyonu var, siz adınızı aba güreşi ve geleneksel sporlar federasyonu değil, birliğine çevirin” şeklinde bize bazı yazılar yazarak dile getiriyorlar. Aslında bizimle gurur duymaları gerekiyor. Biz Türkiye’de kurulmuş ilk dünya federasyonuyuz. Örneğin, güreşi dünyaya öğrettik ama Dünya Güreş Federasyonu’nu Türkiye’de kuramadık. Bugünlerde yapılacak olan yönetim kurulunda, yapacağımız çalışmayla biz bunu federasyon yerine birliğe de çevirebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş

Etiketler: İbrahim Öztek

 

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