İbrahim Üzülmez: 'Seri yakalamamız gerekiyor'

TFF. 1 Lig'in 11. haftasında deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan Çaykur Rizespor müsabakayı 3-2 kaybetti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Üzülmez, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor maç olduğunu ve hatalarından ders çıkartmak için bundan sonra daha sıkı çalışacaklarını belirten Üzülmez, "Maalesef bizim için zor bir gece oldu. Kaybettik. Üzgünüz. İlk yarıda çok fazlasıyla bireysel hatalarımız var oyun içerisinde. Böyle yağışlı havada yapmamamız gereken hatalar.

Açıkcası bizim kalitemize yakışmayan 45 dakika oynadık. İlk 45 dakikada bireysel, defansif ve ofansif hatalar var. İkinci yarı belkide 4-5 pozisyonlarımız var. Atamadığınız zaman kontra ataktan yediğimiz golle mağlup olduk. Oyuncularım istek, arzu, mücadele, coşku evet ama beklentilerimin altında kalan oyuncularımız var. Rizespor büyük bir camia, hedefleri belli. Bu düşünce içerisinde olması gereken arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız buna ayak uydurmakta sıkıntı yaşıyor. Geldiğimiz süre içerisinde bütün maçlara hafta hafta bakıyoruz.

Hedeflerimize ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Benim yapımda karakterimde kaybetmek vardır ama pes etmek yoktur. İkinci yarıda verdiğimiz mücadele bizim için ışık olacaktır. Hatalardan ders çıkartmamız gerekiyor. Adanaspor’da Tevfik’in gecesi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün kaybettik ama bundan sonraki haftalarda bir seri yakalamamız gerektiğiniz biliyoruz. Bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Umutcan İşledici

