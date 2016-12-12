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İç çamaşırından uyuşturucu çıkan genç kız tutuklandı, nine serbest

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iç çamaşırında uyuşturucu yakalanan genç kız tutuklanırken, belinden uyuşturucu çıkan nine ise serbest bırakıldı.

İç çamaşırından uyuşturucu çıkan genç kız tutuklandı, nine serbest

12 Aralık 2016 11:20

Diyarbakır’dan Bursa’ya gelen özel otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçe girişinde pusu kurdu. Uzun süren beklemenin ardından araç İnegöl girişinde durduruldu. Araçtan indirilen 29 yaşındaki A.B., 82 yaşındaki S.B., 25 yaşındaki B.G. ve 18 yaşındaki S.G.’nin üzerlerinde arama yapıldı. 18 yaşındaki genç kız S.G.’nin iç çamaşırında, 82 yaşındaki yaşlı kadının ise beline sarılı vaziyette metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise, sağ ön çamurluğun içine gizlenmiş toplam 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin 600 bin lira olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. A. Beyhan, B. Geter ve S.G. tutuklanırken, belinden uyuşturucu çıkan S. Beyhan adli kontrolle serbest kaldı. 

Salih Bakıcı
BURSA 

Etiketler: iç çamaşırı


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