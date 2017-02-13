İçerde 21. bölümüyle ekranlara geliyor. İçerde 21. bölümde neler olacak sorusunun cevabını sizler için derledik. Show TV’nin fenomen dizisi İçerde’de Mert ve Sarp tuzağa düşüyor. İçerde 21. bölümde Sarp, gizli soruşturmacı Gökhan'ı vurmaktan tutuklanır. İçine düştüğü durumdan kurtulabilmesi için Yusuf Müdür'ün yardımına ihtiyacı vardır. Yaşar fırsattan istifade yurt dışına kaçma planları yapar. Eylem ve Mert evdeyken Mert’e esrarengiz bir zarf gelir. Ekranların sevilen filmi İçerde 21. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında olacak.

İÇERDE 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçerde 21. Bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. İçerde 20. Bölümde Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp'a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur. Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar. Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.

İÇERDE HİKAYESİ

İçerde'de Polis Akademisi'nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.

İÇERDE 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçerde 20. bölümünde; Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp'a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur. Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar. Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy (Sarp)

Son oynadığı dizisi Medcezir'de Yaman olarak tanıdığımız yakışıklı oyuncu yeni dizisindede Genç kitleye hitap edecek. Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 İstanbul Doğumludur. 2010 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasından birinci olduktan sonra star olmuştur. 2011 yılında rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisiylede Halk tarfından tanınmış ve sevilmiştir. Geçtiğimiz aylarda Delibal filmiyle herkes tarafından büyük ilgi görmüştür. Ayrıca Delibal filminde söylediği Uyu Aşkım şarkısıyla da en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başardı.

Aras Bulut İynemli (Mert)

25 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uçak mühendisi mezunudur. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete Akarasu karakteriyle tanınmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazıd karakteriyle çok konuşulmuştur. Oyuncu son olarak Maral dizisinde Hazal Kaya ile başrol oynamştır.

Bensu Soral (Melek)

2 Şubat 1991 Bursa doğumlu genç oyuncu bir diğer oyuncu Hande Soral'ın kız kardeşidir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Yol Ayrımı, Boynu Bükükler ve Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde rol almıştır.

Çetin Tekindor (Celal Duman)

16 Temmuz 1945 Sivas doğumlu usta oyuncu Zerrin Tekindor ile evlidir. Çetin Tekindor'un Hira isminde bir kızı bulunmaktadır. Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yılan Hikayesi, Bir İstanbulMasalı, Küçük Ağa, Asi, Deli Saraylı, Bir Çocuk Sevdim ve son olarak Karadayı dizisinde rol almıştır. Karadayı dizisinde Nazif Kara karakteriyle tanınmıştır.

Mustafa Uğurlu (Yusuf)

25 kasım 1955 Karaman doğumlu usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. Kader, Bir Zamanlar Osmanlı, Galip Derviş, Düşler ve Umutlar gibi dizilerde rol almıştır.

Rıza Kocaoğlu (Davut)

19 Mart 1979 İzmir doğumlu yetenekli oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 1.70 boyunda 67 kilodadır. Karadayı dizisinde polis rolünde oynamıştır. Son olarak hala trt1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Filinta dizisinde Celal karakterini canlandırmıştır.

Damla Colbay (Eylem)

23 yaşındaki güzel oyuncu Hayat Mucizelere Gebe'de Hande Ataizi (Süheyla)'nın kızı İnci'yi rol oynayacak. İnci 20 yaşında hayat dolu geç bir kızdır. Küçük bi mahallede anneannesi ve annesiyle yaşamaktadır. Annesinin aksine hayatı daha gerçekci planlı programlı yaşayan İnci 18 yaşında Engin'e aşık olmuş ve ayrılığının üzerine 2 ay boyunca acı çekmiştir. Daha sonra aradığı güveni Serhat'ta bulan İnci evlenmeye karar verir. En yakın arkadaşlarından Ebru'nun çaıştığı otelde garsonluk yapar.

Nihal Koldaş (Füsun Yılmaz)

1956 Ankara doğumlu başarılı oyuncu Bıçak Sırtı dizisinde rol almıştır. Ayrıca Kuma filminde başrolde oynamıştır.

Yıldıray Şahinler (Alyanak)

Usta oyuncu 7 Şubat 1968 İStanbul doğumludur. aha önce bir çok dizi ve filmde rol almış ağırlıkla da tiyatro oyunları ile uğraşmıştır. Elveda Rumeli, Avrupa Avrupa, İntikam, Kayıp, Ulan İstanbul ve Hayat Yolunda gibi dizilerde rol almıştır.

Seyithan Özdemir (Minik)

2 metre boyundaki Özdemir Sarmaşık filminde koruma rolünde oynamıştır. Dizide Minik lakabıyla seslenilen Seyithan Özdemir en çok merak edilen isimlerden biri.