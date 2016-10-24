Karaman Madeni Tornacılar, Kaynakçılar, Motor ve Benzeri Tamirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Özbay, oğlunun yemin töreni için geldiği Manisa’da eski Manisa Kahveciler Odası Başkanı merhum Abdullah Uğursalan’ın oğlu Emrah Uğursalan’ın işlettiği Altıniş Kıraathanesi’nde ailesiyle birlikte çay içti. Özbay, ailesi ile çay içtikten sonra kıraathaneden ayrılırken içinde yaklaşık 60 bin lira ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı unuttu. Çantayı bulan kahve çalışanlarından Mustafa Akkaş (40) ve Mehmet Gürsoy (22), içi para dolu çantayı alarak kahvehanenin çekmecesine bıraktı. Özbay, yaklaşık 30 dakika sonra tekrar kahveye gelerek çalışanlara çanta bulup bulmadıklarını sordu. Çalışanlar buldukları çantayı Özbay’a teslim ederken, çantayı ve içindekileri eksiksiz alan Özbay gençlere teşekkür etti.

"KENDİLERİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Karaman’a dönen Cemal Özbay, kıraathane çalışanları Mehmet Gürsoy, Mustafa Akkaş ve kıraathanenin sahibi Emrah Uğursalan’a bir teşekkür mektubu gönderdi. Manisa Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kahveye giderek, Karaman’dan gelen teşekkür mektubu ve altınları kahveci esnafına takdim etti. Çetin, örnek davranışları için kahvehane çalışanlarına da teşekkür plaketi takdim etti. İki meslektaşın Manisa’ya örnek olacak bir davranışa imza attıklarını söyleyen Çetin, Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hareket ettikleri için meslektaşlarını kutladı. Çetin, “İnşallah bu tür olayların hem esnafımızca hem de vatandaşlarımızca bolca yapılmasını istiyoruz. Kendilerini bu örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.