Diğer
Kategoriler

İçinden uyuşturucu çıktı!

Gaziantep’te durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde bir yolcuya ait pelüş oyuncak ayının içerisinden 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

İçinden uyuşturucu çıktı!

27 Eylül 2016 15:51

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti” yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mardin’den İstanbul’a gitmekte olan bir şehirlererası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde, M.M.S isimli yolcuya ait pelüş oyuncak içerisinde gizlenmiş 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddelerine el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan M.M.S isimli şahsı ise sorgusunun ardından adli makamlara sevk etti. M.M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Gaziantep çevre yolu Akkent mahallesi girişinde polisin “dur” ihtarına uymayan bir araç takibe alındı. Kaçmaya çalışan araçtan yol kenarına atılan 2 büyük siyah poşetten ise 170 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisten kaçmayı başaramayan araçtan ise yabancı uyruklu olduğu belirtilen biri erkek, ikisi bayan olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan M.E.A isimli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, F.A.D ve R.E.M ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serhat Demir

Etiketler: Gaziantep


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!