Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti” yapan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mardin’den İstanbul’a gitmekte olan bir şehirlererası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde, M.M.S isimli yolcuya ait pelüş oyuncak içerisinde gizlenmiş 2 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddelerine el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan M.M.S isimli şahsı ise sorgusunun ardından adli makamlara sevk etti. M.M.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Gaziantep çevre yolu Akkent mahallesi girişinde polisin “dur” ihtarına uymayan bir araç takibe alındı. Kaçmaya çalışan araçtan yol kenarına atılan 2 büyük siyah poşetten ise 170 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisten kaçmayı başaramayan araçtan ise yabancı uyruklu olduğu belirtilen biri erkek, ikisi bayan olmak üzere toplam 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan M.E.A isimli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, F.A.D ve R.E.M ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Serhat Demir