Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş terör saldırısının 22.29’da Beşiktaş - Bursaspor müsabakasının hemen ardından gerçekleştiğini belirterek, “Beşiktaş taraftarı ve Bursa taraftarı stadı terk ettikten sonra çevik kuvvet polislerine hedef alınarak yapılan bombalı saldırı oldu. Önce Beleştepe olarak isimlendirilen yerden geçmekte olan seyir halindeki bir araç patlatıldı ve 45 saniye sonra Maçka Parkı’nda polislerin bulunduğu bölgede bir kişi durduruldu ve o kişinin kendini patlatması sonucu hain bir terör saldırısı ile karşı karşıya kalmış olduk” diye konuştu.

“Lafların eğilip bükülmeden, bütün insanlık cephesi mensuplarını, Türkiye’nin yanında olmaya davet ediyoruz"

Suruç katliamından bu yana Türkiye’nin çok taraflı terör tehdidi altında olduğunu söyleyen Soylu, “Özellikle Türkiye’nin bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, nice bombalı saldırılarla karşı karşıya bulunuyoruz. Saldırının hemen arkasından ilk 4 dakikada tıbbi müdahale yapılmıştır. Yaralılar hastanelere intikal ettirilmiştir. İlk dakikalardan itibaren bakan arkadaşlarımızla olay yerinde incelemelerde bulunan emniyet kuvvetlerimizle olay yeri ve hastaneler ziyaret edilmiştir. Çok büyük bir acı ile karşı karşıyayız. Gerçekten Türkiye’de aziz milletimizin de teröre karış sabrının taştığını biliyoruz. Bu noktada milli birliğimizi kuvvetli tutmak mecburiyetindeyiz. Hastanelerdeki yaralılarımızın akrabaları, yaralı polislerimizin kendileri de bu teröre karşı milli duruşumuzu ifade ediyorlar. Sadece içerideki teröre karşı milli duruşumuz değil aynı zamanda uluslararası camiadan da laflarını eğip bükmeden bizimle birlikte olmalarını beklemek milletimizin hakkıdır herhalde. Bu saldırı arkasında neler olabileceğini hep beraber biliyor ve tahmin ediyoruz. Terör örgütlerinin ciddi bir dayanışma içinde Türkiye’ye karşı saldırılarda bulunduğunu biliyoruz. Lafların eğilip bükülmeden, bütün insanlık cephesi mensuplarını, Türkiye’nin yanında olmaya davet ediyoruz. En kısa zamanda Türkiye yeniden birlik beraberli içinde bu terör saldırısın da geride bırakarak terör örgütlerini dize getirecektir. Milletimizin uyanık olmasını ama bu saldırı arkasındaki unsurların ortaya çıkarılacağına emin olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

"İki patlamada 29 şehidimiz, 166 yaralımz var"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un ardından saldırının bilançosunu açıklayan İçişler Bakanı Süleyman Soylu ise, “Beşiktaş -Bursaspor maçı hemen ardından Bursaspor taraftarı tahliye olduktan sonra çevik kuvvet ekiplerimizin toplanma yerinde el düzenekli olduğunu değerlendirdiğimiz bomba yüklü bir araç, patlatılıyor ve orada olay yerinde şehitlerimiz ve yaralılarımız oluyor. Aynı dakikalarda 45 saniye sonra Maçka Parkı’nda yine bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir başka canlı bomba polisler tarafından fark ediliyor. Etrafı tertibat alınıyor. Ama araç patlatıldıktan hemen sonra o da kendisini etrafından tertibat alan polislerin ortasında patlatıyor. Burada içimizin yandığını ifade etmek isteri. Türkiye’nin her noktasında terörle mücadeleyi sürdüren güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucumuz, özellikle 15 Temmuz’dan sonra acaba güvenlik kuvvetlerinde bir zafiyet olur mu düşüncesinin tam aksine Türkiye’nin her noktasında terör örgütlerini diskalifiye edebilmek için yoğun çaba harcıyorlar. Gün yoktur ki terör örgütlerine zayiat verdirilmesin, hain planları engellenmesin. Bu akşam da yapılan hain saldırı aslında bu mücadelenin akamete uğrayabilmesi için gerçekleştirilmiş bir saldırı. Bu iki patlamada milletimize üzülerek belirtiyoruz ki şu anda Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş 29 şehidimiz var. 1 Emniyet müdürü ve 1 emniyet amiri olmak üzere toplam 27 polis arkadaşımız şehit. 166 şu anada kadar tespit edilen yaralımız var. Yaralılarımızın bir kısmı taburcu edildi. Yaralılarımızın 17’si ameliyatta, 6 yaralı yoğun bakımda” ifadelerini kullandı.

"Patlayan aracın tespitinden yola çıkarak 10 kişi gözaltına alındı"

Saldırının ardından patlayan aracın tespitinden yola çıkarak 10 zanlının gözaltına alındığını da açıklayan Soylu, “Gerek olayın failleri, gerek olayın tespiti, nerede ve kimler tarafından planlandığı konusundaki çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyorlar. Milletimizin başı sağ olsun. Bu coğrafya içerisinde terörle mücadelemizi akamete uğratmak için birçok unsur ile mücadele ediyoruz. Bunlardan bir bölümü de maalesef bizim terörle mücadele yasamızı AB’ye giriş karşılığında veya vizelere serbest giriş karşılığında değiştirmemizi isteyenlerdir. Türkiye’nin güvenlik kalkanını sürekli olarak düşürme çabasında olanlar ne kadar yakıcı meselelerle uğraştığımızın farkındadırlar. Milletimiz bunu görüyor. Buradan şehit kahramanlarımıza, elbette ki sözümüz var. Bu leş sürüsünü bu topraklardan tamamen temizleyene kadar ve bitirene kadar sözümüz odur ki bu mücadelemiz acımasızca devam edecektir. Kimsenin mazeretine bakmayacağımızı bu akşam hastanelerde ziyaret ettiğimiz, ahitleştiğimiz arkadaşlarımızın hepimize kalben verdiğim sözdür. Bu memleket çok badirelerden geçti, milletimizin sabrı ile bunları da geçeceğimize inanıyoruz. Tekrar başımız sağ olsun” dedi.

"106 ambulansla yaralılara müdahale edildi"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise saldırının ardından olay yerine 4 dakika içerisinde ilk ambulansın ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Toplamda 106 ambulansla, çok sayıda kurtarma ekibi elemanı ve 112 acil personelimizle müdahale edilmiştir. 166 yaralımızın 20’si evlerine gönderilebilmiştir. Ameliyatta olan 17 kardeşimiz var. 6 kardeşimiz de yoğun bakımda. Bunların 3’ünün durumu oldukça ciddi. Bu tür hadiselerde gerçekten bizim çağrımız bile olmadan hastanelere koşan ve yaralılarımıza canla başla müdahale eden bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle bu terör belasının üzerinden gelmeye inşallah muvaffak olacağız”

Numan Kurtulmuş basın toplantısının sonunda vatandaşlara ve medya kuruluşlarına da çağrıda bulunarak, “Resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmesin. Sorumsuz şeklide sosyal medya üzerinden yapılan bir takım yayınların milletin moralini bozma, terörle mücadele azmini kırmaktan başak amacı yoktur. Yayıncı kuruluşlardan da ricamız bu sürecin hassasiyetle takip edilmesidir. Terör örgütlerini bu saldırılardan sonra yapamaya niyet ettikleri en önemli şeylerden biri halkın moralini bozmaktır. Allah rızası için lütfen halkın moralini bozan en ufak bir yayın yapılmasın. Sosyal medyadan yapılan bir takım yanlış yayınlara da itibar edilmesin. Çakallar puslu havaları sever. Kimseyi sevindirmeyelim. Hem yasımızı tutalım, hem teröre karşı mücadele edelim, hem de yolumuza devam edelim.

Volkan Kayalar