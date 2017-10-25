İçişleri Bakanı Soylu Van'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte güvenlik hizmetlerinin ele alınacağı 'Van Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Zirvesi' için Van'a geldi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra zirvenin yapılacağı Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına geçti. Burada Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Ağrı Valisi Süleyman Elvan, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, bölge illerin emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları tarafından karşılanan Bakan Soylu, merasim mangasını selamladıktan sonra zirvenin yapılacağı salona geçti. 'Van Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Zirvesi' basına kapalı olarak başladı.