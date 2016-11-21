İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında 14-21 Kasım 2016 tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen operasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu. Operasyonlarda, 15’i ölü, 3’ü yaralı, 4’ü sağ, 3’ü teslim olmak üzere toplam 25 teröristin etkisiz hale getirildiği, ayrıca hava unsurlarınca (uçak, İHA ve İKU ile) yapılan operasyonlarda da 16 teröristin etkisiz hale getirildi bildirildi.

"221 operasyonu geçekleştirildi 5 terör eylemi engellendi"

Açıklamada, terör örgütleri ile mücadele kapsamında, özellikle Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Birlikleri tarafından 221 operasyon gerçekleştirildiği, yürütülen operasyonlar neticesinde; teröristler tarafından tuzaklanan 31 el yapımı patlayıcı/mayın ile teröristler tarafından kullanılan 50 sığınak ve barınağın imha edildiği, 1’i bombalı araç saldırısı olmak üzere 5 terör eyleminin engellendiği, 1 buçuk kilogram plastik patlayıcı, 315 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 44’ü ağır ve uzun namlulu(2 adet Biksi, 3 adet M-16, 32 adet Kaleş, 1 adet Kanas, 4 adet roketatar, 2 adet Mavzer) olmak üzere 78 silah, 87 el bombasının ele geçirildiği kaydedildi.

"Örgüte yardım ve yataklık yapan 394 kişi gözaltına alındı"

Örgüte yardım ve yataklık yapan 394 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, piyasa değeri 58 milyon 867 bin 690 TL olan; 292 kilogram eroin, 10 ton 845 kilogram esrar, 100 gram kokain, 583 bin 842 adet uyuşturucu hap, 3 kilogram Sentetik Kannabinoid (bonzai), 2 bin 242 kök kenevir bitkisi; piyasa değeri 12 milyon 679 bin 286 TL olan; 12 milyon 117 bin 434 adet kaçak sigara, 140 bin 463 litre akaryakıt ele geçirildiği bu kapsamda 737 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

"45 DEAŞ mensubu gözaltına alındı"

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 537’si Sahil Güvenlik Komutanlığınca denizlerde olmak üzere 3 bin 353 düzensiz göçmenin yakalandığı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 93 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı, bunlardan 76’sının tutuklandığı bilgisi verildi. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, 45 DEAŞ mensubunun gözaltına alındığı, bunlardan 29‘unun tutuklandığı belirtildi.

Uğur Kan Yüksek

