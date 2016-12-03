Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Ege Denizi’nde 7 gün 24 saat aralıksız olarak yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 25 Kasım-02 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşen 4 düzensiz göç olayında 171 düzensiz göçmen karasularda yakalandığı kaydedildi.

Gerçekleşen 4 göç girişiminin 3’ünde Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım talep edildiği belirtilerek, Sahil Güvenlik yüzer ve uçar unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 128 düzensiz göçmenin denizden sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi.



Düzensiz göç faaliyetlerinin Dikili, Kuşadası, Çeşme ve Ayvacık bölgelerinde yoğunlaştığı görüldüğü vurgulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 25 Kasım-02 Aralık 2016 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde; 44 Sahil Güvenlik Botu, 14 SAGET, 4 DEGAK timi, 27 Kontrol Bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 736 saat seyir yapıldığı, 9 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 32 saat 15 dakika uçuş gerçekleştirildiği, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 588 saat görev icra edildiği bildirildi.

Ege Denizi’nde yaşanan düzensiz göç girişimleri büyük oranda engellenirken, göçmen ölümlerinin yaşandığı