İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 terörist öldürüldü…

İçişleri Bakanlığı, 4-11 Haziran tarihleri arasında yurt içinde gerçekleştirilen terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele, siber suçlarla mücadele, düzensiz göçle mücadele ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca gerçekleştirilen bin 542 operasyonda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 664 terör, 2 bin 945 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 52 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 661 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada yurt içinde 12’si ölü, 7’si sağ, 5’i teslim olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 4 ilde 12 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 18’i ağır ve uzun namlulu toplam 27 silah, 12 adet el bombası, 3 bin 687 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi, 7 adet El Yapımı Patlayıcı veya Mayın imha edildi. Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 945 operasyonda; 705 kilo esrar, 695 kilo eroin, 33 kilo afyon, 2,6 kilo sentetik kannabinoid, 11 kilo metamfetamin, bin 554 adet extacy, 312 bin 541 adet captagon, 6 bin 99 adet sentetik ecza, 142 bin 371 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Ayrıca 244 bin 946 paket kaçak sigara, 120 bin 76 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 445 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 378 şüpheli gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadelede; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 346 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 256 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Düzensiz göçle mücadelede 649’u denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 973 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 52 organizatör gözaltına alındı.