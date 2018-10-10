İçişleri Bakanlığı: 'İzmir'de 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı'

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 Ekim tarihinde saat 23.54'te üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadının İzmir'in Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep ettiği bilgisinin alındığı belirtilerek, "Bahse konu şahıstan alınan ilk ifadede, 8 Ekim 2018 tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıkları, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi oldukları, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığı ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak plajından karaya çıktığı, diğer şahısların ise kaybolduğu öğrenilmiştir. Söz konusu ifadeye istinaden kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması maksadıyla görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik uçağı ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri tarafından denizde, jandarma ve emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde ifade veren göçmen dışında 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.