İçişleri Bakanlığı sosyal medyadaki trafik cezalarıyla ilgili iddiaları yalanladı

Bakanlık, "Sosyal medya üzerindeki 'Trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerindendolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının, 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında yer alan, kamuoyunu yanıltıcı ve vatandaşların trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin güvenilirliğini zedelemeyi amaçlayan “trafik güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını azaltmak için yapılan trafik denetimlerinin ve bu denetimlerde sürücülerin kural ihlallerinden dolayı düzenlenen trafik idari para cezalarının, 2018 yılı sonuna kadar çok yoğun olarak uygulanacağı, yeni yılın üç aylık döneminde ise uygulanmayacağı” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Yapılan trafik denetimlerinin tek amacının sürücülerin ve yayaların karayolu üzerindeki güvenliğine tehdit oluşturan ve her yıl ortalama 7 binden fazla insanın ölümüne, 300 binin üzerinde insanın yaralanmasına ve ayrıca her yıl yaklaşık 46,5 milyar TL'nin üzerinde ekonomik kayba yol açan, önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin mücadele etmek olduğu vurgulandı.

"Denetimler bırakılacak diye bir şey söz konusu değildir"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle son zamanlarda yaptığımız denetimlerin en önemli konusu kaza sonrasında vatandaşlarımızın hayatta kalmasını sağlayacak en önemli güvenlik tedbiri olan emniyet kemerinin tüm vatandaşlarımız tarafından kullanılmasını sağlamak ve en büyük kaza nedeni olan araç sürerken cep telefonu kullanılmasını önlemektir. Trafik denetimlerinin amacı yasaların vermiş olduğu yetki ve sorumluluk çerçevesinde trafik kazalarında kaybettiğimiz vatandaşlarımızın hayatta kalmasını sağlamaktır. Bu amaçla, ülke genelinde trafik denetimleri; trafik kazalarının nedenleri, günleri, zaman dilimleri analiz edilerek belli bir sistematiğe göre yıllık olarak planlanmakta ve hayata geçirilmektedir. Bu nedenle iddia edildiği gibi belli bir periyotta (1-3 ay) denetim yapılarak sonra denetimler bırakılacak diye bir şey söz konusu değildir. Trafik denetimlerimiz, trafik güvenliğini sağlama ve can kayıplarını azaltma amacına yönelik olarak belirlenen ve sürekli geri bildirimlere göre güncellenen planlamalarımıza göre yıllık olarak kesintisiz devam edecektir."

Abdullah Sarica