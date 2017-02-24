Bir süre önce OHAL kapsamında alınması gereken tedbirler ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması hakkında kanun hükmünde kararname yayımlandı. Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığına bağlandı. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 4’üncü maddesi, "Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır." şeklinde değiştirildi. Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde, mülki taksimat esas alınacak, ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilecek. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapacak.

“TC Erzurum Valiliği Jandarma Bölge Komutanlığı tabelası asıldı”

Jandarmanın İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından Erzurum’da Jandarma Bölge Komutanlığı binasına asılı “Jandarma Bölge Komutanlığı” yazılı tabela kaldırılarak yerine “TC Erzurum Valiliği Jandarma Bölge Komutanlığı” yazılı tabela asıldı.

Valinin onayıyla askeri görevleri de yapacak

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmasının ardından jandarma birliklerinin valinin onayıyla askeri görevleri de yapacakları belirtilerek kararnameyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Jandarma birlikleri, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek bölümleriyle kuvvet komutanlıklarının emrine girecek, kalan bölümüyle normal görevlerine devam edecek. Ayrıca jandarma birlikleri, Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yapacak.

İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı, polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenecek.

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilecek. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilecek.